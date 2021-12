Prinses Charlène deelt kerstkaart van gezin

Prinses Charlène van Monaco heeft dinsdag op Instagram een kerstkaart van haar gezin gedeeld. Het gaat om een tekening van haarzelf, haar man prins Albert en hun 7-jarige tweeling bij de kerstboom. “Ik wens iedereen een prachtig en veilig feestseizoen. Alle liefde”, schrijft Charlène erbij.

Het is niet duidelijk of de prinses met haar gezin voor de tekenaar heeft geposeerd voor de kaart. Voor zover bekend verblijft Charlène nog steeds in een kliniek buiten Monaco omdat ze oververmoeid is.

De prinses keerde vorige maand vanuit Zuid-Afrika terug bij haar gezin. Charlène verbleef noodgedwongen langer in haar geboorteland omdat ze meerdere keren geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. Bij thuiskomst bleek dat ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid was en ze vertrok naar een kliniek om te herstellen, zo vertelde Albert daar eerder over.