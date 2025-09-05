Prinses Charlène ‘diep bedroefd’ door overlijden Armani

Charlène is diep bedroefd door het overlijden van modeontwerper Giorgio Armani. Dat deelt de Monegaskische prinses op Instagram. Armani ontwierp Charlènes trouwjurk in 2011.

“Het is met grote droefheid dat de prins en ik hebben vernomen van het overlijden van Giorgio Armani. Hij was een iconische figuur in de modewereld en heeft trends gecreëerd en vormgegeven die generaties hebben beïnvloed. Zijn werk en prestaties blijven ook in de toekomst voortbestaan”, schrijft Charlène. Ze plaatste daarbij een foto van haar huwelijk, waarop ze naast Armani in haar jurk te zien is.

Armani overleed donderdag op 91-jarige leeftijd. Hij brak in de jaren zeventig en tachtig internationaal door en maakte van Milaan een internationale modestad.