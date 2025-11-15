Prinses Charlène geeft startsein voor liefdadigheidswedstrijd

Prinses Charlène heeft zaterdagmiddag het startsein gegeven voor de 26e editie van de liefdadigheidswedstrijd No Finish Line in Monaco, dat deelt het hof in een bericht op Instagram.

Na het officiële startschot liep de prinses een symbolische ronde in het stadsdeel Fontvieille, samen met deelnemende hardlopers en wandelaars. De wedstrijd werd georganiseerd door de Monegaskische vereniging Children & Future om geld in te zamelen. Het opgehaalde bedrag wordt gebruikt om projecten voor zieke of kansarme kinderen te ondersteunen.

De vereniging doneert een euro voor iedere afgelegde kilometer. Het doel dit jaar is om gezamenlijk 325.000 kilometer af te leggen en 325.000 euro op te halen.