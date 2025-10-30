Prinses Charlène gooit balletje mee met jonge rugbyers in Georgië

Prinses Charlène heeft in Georgië een trainingskamp van jonge rugbyspelers uit Monaco bezocht. Samen met haar broer Gareth Wittstock ontmoette de Monegaskische prinses de spelers van het nationale U16-team. Op beelden van het bezoek is te zien dat de sportieve prinses ook zelf een bal meegooit.

De echtgenote van prins Albert is voorzitter van de Monegaskische Rugbyfederatie en bezocht in die hoedanigheid het trainingscentrum van de Georgische evenknie. Haar jonge landgenoten speelden daar een aantal vriendschappelijke wedstrijden tegen Georgische teams. Charlène zag hoe ‘haar’ team twee zeges pakte.

De training vormde de voorbereiding op het Internationale Rugby Sevens Toernooi, dat eind november in Dubai plaatsvindt.

Tijdens haar bezoek woonde Charlène ook een EHBO-workshop bij, die was georganiseerd door het Georgische Rode Kruis en de Prinses Charlène van Monaco Stichting.