Prinses Charlène mogelijk terug naar Monaco voor Sainte Dévote

Prinses Charlène zou, als ze zich goed genoeg voelt, binnen enkele weken terugkeren naar Monaco om aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen rondom Sainte Dévote, de patroonheilige van het ministaatje. Dat meldt althans Royal Central.

De verering van de heilige Devota, op 27 januari, behoort tot een van de oudste tradities van Monaco en het is een van de belangrijkste gebeurtenissen voor Charlène en haar man prins Albert. Elk jaar woont een deel van de familie de festiviteiten bij. Vorig jaar was het een van de weinige uitstapjes die de prinses samen met haar familie maakte.

Charlène verblijft momenteel op een geheime locatie buiten Monaco om te revalideren. In november keerde ze na maanden vanuit haar geboorteland Zuid-Afrika terug naar haar gezin. In Zuid-Afrika moest ze meerdere keren geopereerd worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. Bij thuiskomst in Monaco bleek dat ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid was en daarom vertrok ze naar een kliniek om te herstellen.

In de verklaring liet het paleis vorige maand weten dat de prinses opknapt, maar dat het “nog een paar maanden kan duren voordat ze volledig hersteld is”.