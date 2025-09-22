Prinses Charlene reikt prijs uit bij Ballon d’Or-gala

Prinses Charlene van Monaco reikt maandagavond in Parijs een prijs uit bij het jaarlijkse Ballon d’Or-gala. De voormalig olympisch zwemster en vrouw van prins Albert zal de zogeheten Sócrates Award overhandigen, voor spelers die zich ook buiten het voetbalveld onderscheiden.

Vorig jaar ging de Sócrates Award naar de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso, vanwege haar werk om seksueel misbruik tegen te gaan. De prijs, die is vernoemd naar de Braziliaanse voetballer, werd in 2022 voor het eerst uitgereikt. De Senegalees Sadio Mané en de Braziliaan Vinícius Júnior zijn de andere spelers die de prijs wonnen.

Bij het gala wordt ook de Gouden Bal uitgereikt, de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen. De Nederlandse spelers Denzel Dumfries en Virgil van Dijk behoren tot de genomineerden.