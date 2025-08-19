Prinses Charlène verloor neefje door verdrinking

Prinses Charlène verloor haar neefje door verdrinking. Dat vertelt de Monegaskische prinses in een interview met de Franse krant Ouest-France. De prinses zet zich via haar stichting al ruim tien jaar in om kinderen zwemles te geven en verdrinking te voorkomen.

“Richard verdronk in een rivier, heel dicht bij het huis van mijn oom. Hij was pas vijf jaar oud. Het was verwoestend voor onze hele familie. Ik denk niet dat dat soort pijn ooit echt weggaat”, vertelt Charlène, die zelf kind was tijdens het ongeval. “Leren zwemmen zou een fundamenteel recht moeten zijn, net als leren lezen”, aldus de prinses. Sinds de voormalige olympische zwemster lid werd van de Monegaskische koninklijke familie zet ze zich intensief in om kinderen te leren zwemmen en het bewustzijn over de gevaren van water te vergroten.

Het hof plaatste maandag, namens de prinses, op Instagram een oproep waarin Charlène wees op het belang van zwemles en het gevaar van verdrinking. De verdrinkingscijfers in Frankrijk lopen op en dat baart haar zorgen. “De verdrinking is stil en kan in enkele ogenblikken gebeuren, zelfs in een vertrouwde omgeving. Mijn doel is eenvoudig: dat elk kind water combineert met vertrouwen en vreugde in plaats van met angst”, schreef de prinses.