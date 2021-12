Prinses Charlène viert verjaardag tweeling

Het lijkt erop dat prinses Charlène weer terug is in Monaco. De vrouw van prins Albert deelt op Instagram feestelijke foto’s van de verjaardag van haar kinderen prins Jacques en prinses Gabriella, die vrijdag 7 jaar zijn geworden.

“Fijne verjaardag schatjes”, schrijft Charlène bij de plaatjes, waarop de tweeling de kaarsjes van een grote zevenvormige taart uitblazen. “Ik ben gezegend met zulke geweldige kinderen.”

Het is onduidelijk of Charlène de foto’s zelf heeft gemaakt. De afgelopen weken verbleef ze in een kliniek buiten Monaco om aan te sterken na haar keel-, neus- en oorinfectie die ze eerder dit jaar had. Volgens Albert was ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid. Het hof heeft nog niets gecommuniceerd over haar terugkeer.