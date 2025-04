Prinses Claire neemt deel aan boksles in Anderlecht

Prinses Claire van België heeft zaterdagmiddag meegedaan aan een paar sportlessen bij een sociaal sportproject in Anderlecht, nabij Brussel. De vrouw van prins Laurent deed mee aan een bokstraining en speelde ook een oefenpotje basketbal.

Organisatie Sport2Be heeft als doel om via sport de sociale en professionele integratie te bevorderen van jongeren in moeilijkheden, meldt persbureau Belga. De organisatie biedt wekelijks achttien gratis sportactiviteiten aan voor jongeren van zes tot 25 jaar uit kansarme wijken in en om Brussel. Het gaat onder meer om boksen, basketbal, dans, voetbal, hockey en krachttraining. Bijna 2000 jongeren doen mee aan de activiteiten.

Op een video die Sport2Be op Instagram heeft gedeeld, is te zien dat Claire (51) in een sportoutfit en op sneakers arriveerde bij de sportschool. Bij het basketballen droeg ze een blauw hesje en gooide ze de bal in de basket. Bij het boksen deelde ze lachend een paar stoten uit richting de camera. Volgens Belga omvatte de les onder meer touwtje springen, push-ups en een bokstraining.

“We zijn erg blij dat dit bezoek onze vereniging, haar coaches en alle jongeren die deelnemen aan onze activiteiten, in de schijnwerpers gezet heeft”, aldus Sport2Be-oprichter Tanguy Nève. “We geloven sterk in de kracht van sport als instrument voor integratie”,