Prinses Delphine met hartjeszonnebril op koninklijke tribune

De Belgische prinses Delphine is maandag in een rode leren jurk bij het defilé op de Belgische nationale feestdag verschenen. Ook viel ze op met haar rode hartjeszonnebril.

De outfit van de buitenechtelijke dochter van koning Albert is ontworpen door de excentrieke ontwerper Benjamin Voortmans, melden Belgische media.

Delphine maakt sinds 2020 deel uit van de koninklijke familie na een jarenlange strijd met haar biologische vader koning Albert. In 2021 maakte ze haar debuut op de koninklijke tribune op de nationale feestdag. Sindsdien verschijnt ze elk jaar in een opvallende outfit. Zo droeg ze tijdens haar eerste defilé een kleurrijke jurk met bijpassende baret en koos ze een jaar later, niet lang nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, voor een rode jurk met vredesduif.

Op de tribune vielen verder koning Filip, zijn oudste dochter prinses Elisabeth en broer prins Laurent op in hun militaire uniform. De koning koos voor de landmacht, de andere twee voor de marine. Net als Delphine had ook Laurent, ondanks het regenachtige weer, een zonnebril op.