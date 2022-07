Prinses Delphine op Tomorrowland: ik hou enorm van techno

Prinses Delphine is zaterdag samen met haar man Jim O’Hare op het Belgische technofestival Tomorrowland. De prinses van België is fan van elektronische muziek en besloot daarom een kaartje te kopen. “Ik heb ervan gedroomd om naar Tomorrowland te komen.”

Ze houdt “enorm van techno”, zegt de prinses tegen VRT NWS. “Het is ook de muziek waar ik op jog”. De halfzus van koning Philippe vertelt ook over haar deelname aan het programma Dancing with the Stars. “Toen heb ik gevraagd om een dans op techno te doen.”

Het stel kreeg op het festival ook een rondleiding. Delphine had niet verwacht dat het zo “classy” en “cool” zou zijn, vertelt ze aan VRT NWS. Ook O’Hare is onder de indruk. “Wat zullen onze kinderen jaloers zijn”, zegt hij, doelend op hun minderjarige zoon en dochter die niet mee konden.

De prinses zegt dat ze in elk geval naar de mainstage wil voor Dimitri Vegas, Like Mike en Charlotte de Witte. En “misschien” waagt ze nog een danspasje, vertelt ze.