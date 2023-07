Prinses Delphine praat over kunst met Jean-Claude Van Damme

Prinses Delphine is recent haar kunststudio ingedoken met acteur Jean-Claude Van Damme. Daar spraken de twee over hun passie voor kunst, aldus de Belgische prinses op Instagram.

“Laten we vandaag Belgisch talent vieren”, schrijft Delphine bij een foto van haar en Van Damme samen op de Nationale Feestdag van België. “Onlangs kwam Jean-Claude Van Damme naar mijn studio en we vonden het leuk om samen over artistieke projecten en Belgitude te praten.” Het woord ‘Belgitude’ wordt gebruikt om de identiteit van België uit te drukken.

De Belgische acteur Jean-Claude van Damme, geboren als Jean-Claude Van Varenberg, woont en werkt inmiddels al zo’n veertig jaar in Amerika. Hij kreeg bekendheid met films als Kickboxer, Bloodsport en Lionheart.