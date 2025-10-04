Prinses Delphine vond terugkeer K3 ‘geweldig’

De originele K3 heeft vrijdag bij de terugkeer op het podium koninklijk bezoek gehad. De Belgische prinses Delphine zat op de tribune en genoot met volle teugen.

De halfzus van koning Filip noemt de show op Instagram “geweldig”. Volgens haar stonden de fans de hele tijd te feesten en te springen. “Kijk eens naar dit geweldige publiek”, schrijft ze bij een korte sfeerimpressie.

Na afloop ontmoette ze Karen Damen. “Een genot om de supergetalenteerde @karendamen te feliciteren na haar onvergetelijke optreden”, aldus de prinses.

De originele K3 trad vrijdag in Antwerpen voor het eerst in zestien jaar weer op.