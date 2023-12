Prinses Delphine wil zelfde behandeling als halfbroer en -zus

De Belgische prinses Delphine vindt het oneerlijk dat zij anders wordt behandeld dan haar halfbroer en -zus prins Laurent en prinses Astrid. Dat heeft Delphine via een brief van haar advocaat aan de Belgische premier Alexander de Croo laten weten, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws, die zegt de brief in handen te hebben.

Aanleiding voor de brief zou Koningsdag in november zijn, waar Delphine niet voor uitgenodigd was en Laurent en Astrid wel. De regel is dat alleen werkende leden van het koningshuis aanwezig mogen zijn. Dat is waarom Delphine niet is gevraagd.

“Mijn cliënte maakt zich al maandenlang zorgen over haar rol bij officiële gebeurtenissen”, zegt haar advocaat in de brief die Het Laatste Nieuws citeert. Ook als Delphine wel wordt uitgenodigd, zoals op de Belgische nationale feestdag, heeft ze het gevoel “anders” behandeld te worden dan Laurent en Astrid.

Dat probleem zou Delphine ook al tweemaal hebben aangekaart bij haar halfbroer koning Filip, maar die zou haar hebben doorverwezen naar De Croo. In de brief benadrukt de advocaat van Delphine dat zij net zo behandeld moet worden als de andere kinderen van koning Albert. Delphine is een buitenechtelijke dochter van Albert.