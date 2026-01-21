Prinses Désirée, oudere zus koning Carl Gustaf, overleden

Prinses Désirée, de zus van de Zweedse koning Carl Gustaf, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Zweedse hof woensdag gemeld. Désirée overleed in het bijzijn van haar familie in haar woning in Västergötland.

“Met veel verdriet heb ik de informatie ontvangen dat mijn zus, prinses Désirée, is overleden”, aldus koning Carl Gustaf in een verklaring. “Er zijn veel warme familieherinneringen die zijn ontstaan ​​in het huis van de familie Silfverschiöld in Västergötland – een plek in Zweden die veel voor mijn zus is gaan betekenen. Mijn familie en ik betuigen vandaag ons medeleven aan de kinderen van prinses Désirée en hun families.”

Désirée was een van de vijf kinderen van prins Gustaf Adolf en prinses Sibylla. De 79-jarige Carl Gustaf was de enige zoon. In december 2024 overleed prinses Birgitta, een andere zus van de Zweedse koning.