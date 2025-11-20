Prinses Diana in ‘revenge dress’ in Frans wassenbeeldenmuseum

Het Franse wassenbeeldenmuseum Grévin in Parijs heeft donderdag een nieuw beeld van prinses Diana onthuld. Dat gebeurde precies dertig jaar na het spraakmakende BBC-interview dat de prinses gaf aan journalist Martin Bashir. De beroemde zin “Wij waren met z’n drieën in dit huwelijk, dus het was een beetje overvol”, is afkomstig uit dat interview.

De wassen Diana draagt een replica van de befaamde zwarte jurk die de prinses in 1994 tijdens een feestje droeg. Dat evenement was op dezelfde dag dat een televisie-interview met de toenmalige prins Charles werd uitgezonden, waarin hij toegaf ontrouw te zijn geweest tijdens hun huwelijk. De jurk werd daarom omgedoopt tot revenge dress (wraakjurk).

In het museum in Parijs stonden al beelden van koning Charles en zijn moeder koningin Elizabeth. Er stond nog geen beeld van Diana, die in 1997 in Parijs om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

“Meer dan 28 jaar na haar tragische dood in Parijs blijft Diana een belangrijke figuur in de wereldwijde popcultuur, geroemd om haar stijl, haar menselijkheid en haar onafhankelijkheid”, zegt Grévin in een verklaring. Volgens het museum is de zwarte jurk een “symbool van herwonnen vrijheid” geworden.