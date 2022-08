Prinses Diana precies 25 jaar geleden overleden na auto-ongeluk

Prinses Diana is woensdag precies 25 jaar geleden overleden. De ex-vrouw van prins Charles overleed in 1997 op 36-jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs, terwijl ze werd achtervolgd door de paparazzi.

Prins Harry, een van de twee zonen van Diana, vertelde eerder deze maand na afloop van een polowedstrijd in Aspen dat hij haar sterfdag wil doorbrengen met zijn gezin. “Ik wil dat het een dag wordt in de geest van mijn moeder, die ik deel met mijn familie. Met mijn kinderen, van wie ik zou willen dat ze haar hadden ontmoet.”

Vanwege de 25e sterfdag zijn verschillende documentaires gemaakt. Zo zendt Net5 woensdag de documentaire Prinses Diana, 25 jaar later uit. Royaltyverslaggever Sam Hoevenaar zoekt hierin uit hoe het nu met het Britse koningshuis gaat. Ook wordt teruggeblikt op het leven van Diana en haar fatale auto-ongeluk. Op de Britse zender Channel 4 is sinds eerder deze maand de serie Investigating Diana: Death In Paris te zien over het ongeluk en de nasleep daarvan. Op de Amerikaanse zender HBO verscheen eerder de documentaire The Princess. Die draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.

Charles trouwde in 2005 met zijn nieuwe vrouw, Camilla. Het stel had daarvoor al enige tijd een relatie en ook een affaire toen Charles nog met prinses Diana was getrouwd.