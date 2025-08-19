Prinses Elisabeth krijgt toch visum voor VS

De Belgische prinses Elisabeth heeft een studentenvisum ontvangen en kan komend jaar haar masteropleiding aan Harvard voortzetten, dat meldt de Belgische krant Le Soir. De Amerikaanse regering van president Donald Trump kondigde in mei aan dat Harvard geen buitenlandse studenten meer mocht toelaten. Hierdoor was het onzeker of de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde haar studie aan de prestigieuze universiteit kon afmaken.

De Amerikaanse regering had de maatregel genomen omdat Harvard weigerde informatie te verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten over studenten die betrokken waren bij Gaza-protesten op de universiteit. Door de maatregel konden 6800 internationale studenten zich niet inschrijven voor het nieuwe studiejaar en liepen zij het risico hun visum te verliezen. De rechter heeft de maatregel van de Amerikaanse regering geblokkeerd.

Ook het studentenvisum van andere Belgische studenten aan Harvard is verlengd. Prinses Elisabeth heeft onlangs het eerste academiejaar aan Harvard afgerond. In september 2024 begon ze aan een tweejarige master Public Policy aan de Amerikaanse universiteit.