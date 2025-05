Prinses Elisabeth met koningin Mathilde bij finale pianowedstrijd

Prinses Elisabeth van België is dinsdagavond samen met koningin Mathilde bij de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano in Brussel. De troonopvolgster en haar moeder zijn bij de tweede avond van het concours. Maandag was Mathilde samen met koning Filip naar de eerste avond van de wedstrijd gekomen.

De aanwezigheid van Elisabeth betekent dat zij weer thuis is na het afronden van haar eerste academiejaar aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Elisabeth begon in september 2024 aan een tweejarige master Public Policy aan de prestigieuze universiteit.

Het koninklijk paleis van België maakte deze week bekend te onderzoeken wat de impact is op de studie van Elisabeth van de recente beslissing van de regering-Trump om buitenlandse studentenprogramma’s aan Harvard te stoppen.