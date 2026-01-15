Prinses Elisabeth ontmoet NAVO-chef Mark Rutte

De Belgische prinses Elisabeth heeft donderdagochtend NAVO-baas Mark Rutte ontmoet. Dat gebeurde voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie voor de NAVO op het kasteel van Laken.

De ontmoeting van Filip en Elisabeth met Rutte vond plaats in het kantoor van de koning. Daarna nam het gezelschap deel aan de traditionele nieuwjaarsreceptie van het koningspaar voor de NAVO-vertegenwoordigers. Er waren volgens persbureau Belga meer dan honderd genodigden.

De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde was eerder deze week ook bij een audiëntie met de leiders van de belangrijkste Europese instellingen. De bijeenkomsten worden gezien als een nieuwe stap in haar voorbereiding als toekomstig staatshoofd. De prinses reist binnenkort weer naar de Verenigde Staten om haar opleiding aan de universiteit van Harvard af te ronden.