Prinses Elisabeth rondt stage bij onderzoekscentrum in Brussel af

De Belgische prinses Elisabeth heeft stage gelopen bij Bruegel, een onafhankelijk onderzoekscentrum in Brussel dat is gespecialiseerd in onderzoek naar economisch beleid. Het Belgische hof deelt donderdag dat de troonopvolgster haar laatste dag bij het bedrijf achter de rug heeft.

De stage van de 23-jarige Elisabeth heeft zeven weken geduurd. “Deze vrijwillige stage kaderde in haar masteropleiding in publiek management en beleid aan de universiteit van Harvard”, deelt het hof. Bij het bericht zijn ook drie foto’s te zien van de prinses aan het werk op het kantoor van Bruegel.

Elisabeth rondde onlangs het eerste academiejaar aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten af. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde begon in september 2024 aan een tweejarige master Public Policy aan de prestigieuze universiteit.