Prinses Elisabeth weer op zomerkamp met militaire school

De Belgische prinses Elisabeth zal deze zomer opnieuw deelnemen aan het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. In maart deed zij nog mee aan een bijscholingsweekend in Leopoldsburg waarin zij leerde om te gaan met een nieuw wapen, zo deelde het Belgische hof woensdag.

Elisabeth volgde van 2020 tot 2021 al een eenjarige opleiding aan de KMS. Maar die gebruikt sinds kort een ander wapen, waarmee de prinses en de andere leerlingen tijdens het inhaalweekend in maart voor het eerst konden oefenen.

Na haar legeropleiding begon Elisabeth met haar studie History & Politics aan het Lincoln College in Oxford. Momenteel is ze daar bezig aan haar tweede jaar.

De jongere broer van Elisabeth, de 19-jarige prins Gabriël, begon afgelopen jaar ook aan zijn legeropleiding aan de Koninklijke Militaire School.