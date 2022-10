Zien: Prinses Estelle en prins Oscar plukken appels in Zweden

De oogsttijd in Zweden is begonnen, dus ook de kleinste royals moeten aan het werk. Op Instagram deelt het Zweedse hof een foto van prinses Estelle en prins Oscar die appels plukken.

De foto’s zijn gemaakt door kroonprinses Victoria op het Zweedse eiland Öland. Daar heeft het kroonprinselijk paar een vakantieverblijf. Op de foto is te zien hoe de 10-jarige Estelle bij een kar met appels staat. Op de tweede foto zit zij in de boom, terwijl prins Oscar (6) het mandje voor de appels in de boom hijst.

De afgelopen dagen waren kroonprinses Victoria en prins Daniel nog in touw vanwege het Nederlandse staatsbezoek aan Zweden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren van dinsdag tot en met donderdag in het land. Zij werden echter vooral begeleid door Victoria’s ouders, koning Carl Gustaf en koningin Silvia.