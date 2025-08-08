Prinses Eugenie feliciteert ‘beste’ grote zus Beatrice

De Britse prinses Eugenie heeft de verjaardag van haar oudere zus Beatrice niet ongemerkt voorbij laten gaan. Eugenie feliciteerde op Instagram haar oudere zus, die ze “de beste in de hele wereld” noemde. Ze deelde daarbij een aantal foto’s met Beatrice samen.

Edoardo Mapelli Mozzi, de man van Beatrice, deelde ook een bericht op Instagram. “Happy birthday aan mijn PRACHTIGE vrouw. Je bent de beste. We houden zo veel van je”, schreef hij.

Beatrice vierde vrijdag haar 37e verjaardag. Ze is de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, en een nicht van koning Charles.