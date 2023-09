Prinses Eugenie genoot van Vogue World-show in Londen

Prinses Eugenie vond het “zo leuk” om bij Vogue World: Londen aanwezig te zijn, schrijft de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson op Instagram. Dit was de show waarmee de London Fashion Week is begonnen.

“Het was zo leuk om Vogue World: Londen bij te wonen”, schrijft de Britse prinses bij een reeks foto’s van haarzelf op de rode loper. Het evenement is georganiseerd door onder anderen Anna Wintour, hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue. “Het evenement vierde de rijke culturele ‘scene’ van het Verenigd Koninkrijk.”

Vervolgens haalt de kleindochter van koningin Elizabeth een uitspraak van Anna Wintour aan, die stelt dat de kunst “bedreigd” wordt in het Verenigd Koninkrijk. Vogue World is volgens Wintour een wake up-call over hoe belangrijk kunst is en dat het een vitaal onderdeel is van ons leven.