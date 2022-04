Prinses Eugenie lanceert podcast tegen moderne slavernij

De Britse prinses Eugenie heeft een nieuwe podcast gelanceerd waarmee ze aandacht wil vragen voor moderne slavernij. De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson presenteert Floodlight samen met haar vriendin Julia de Boinville. De twee hebben samen ook een stichting die strijdt tegen moderne slavernij.

In de podcast praten de vrouwen met gasten die op verschillende manieren proberen een einde te maken aan moderne slavernij, legt de 32-jarige prinses uit op Instagram. “Van wetgevers en directeuren van bedrijven tot beroemde activisten, slachtoffers en journalisten. Floodlight laat zien hoe prominent moderne slavernij is en dat we er allemaal iets aan kunnen doen.”

De eerste aflevering van de podcast is woensdag verschenen.