Prinses Eugenie mist ‘speciale vriendin’ Michelle Trachtenberg

Prinses Eugenie heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst aan haar “speciale vriendin” Michelle Trachtenberg. De 39-jarige actrice, bekend van rollen in series als Buffy the Vampire Slayer en Gossip Girl, werd woensdag dood aangetroffen in haar appartement in New York.

“Vaarwel speciale vriendin. We houden zo van je en je wordt zo gemist”, schrijft Eugenie bij een foto van hen samen. “Bedankt voor alle herinneringen van lachen en plezier samen. Je was zo attent en gul en zo grappig.”

De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson herinnert zich in het bijzonder de momenten dat ze samen eten bestelden. “Altijd met precisie gedaan zodat je precies kreeg wat je wilde”, schrijft ze. “Ik denk aan jou daarboven, vriendin. Aan je geest die zo helder was en de vreugde die je zo veel mensen bracht.”

De doodsoorzaak van Trachtenberg is nog niet bekend. Ze zou recent een levertransplantatie hebben ondergaan en heeft mogelijk complicaties gekregen.