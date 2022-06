Prinses Eugenie prijst Elizabeth als oma en als koningin

Prinses Eugenie heeft ter gelegenheid van het troonjubileum van haar oma koningin Elizabeth een open brief aan haar geschreven. In het artikel in het Britse tijdschrift The Spectator prijst Eugenie haar grootmoeder om haar werk en haar rol als matriarch van de familie. “Hare majesteit de koningin is een ongeëvenaarde monarch die een recordbrekende mijlpaal heeft bereikt. Ze is toevallig ook mijn oma en ik ben een zeer trotse kleindochter”, schrijft de jongste dochter van prins Andrew onder meer.

De 32-jarige prinses kan zich nog goed het vorige jubileum in 2012 herinneren. Vooral het beeld van haar oma en opa prins Philip die “acht uur in de regen stonden te zwaaien en lachen” is haar bijgebleven.

Zeventig jaar op de troon vindt Eugenie erg indrukwekkend en ze haalt aan hoelang Elizabeth al “een rots in de branding” is voor veel mensen. “Ik herinner me de toespraak tijdens de lockdown waarin hare majesteit de woorden ‘we zullen elkaar weerzien’ sprak. We voelden ons daardoor gelijk weer verbonden en kregen vertrouwen dat alles goed zou komen en het leven op een dag weer verder zou gaan.”

Dit nieuwe jubileum beleeft Eugenie als moeder. De prinses hoopt dat haar zoontje August (1) kwaliteiten van Elizabeth erft. “Ik zou willen dat Augie haar geduld, kalmte en haar vriendelijkheid krijgt en dat hij net als zij altijd om zichzelf kan lachen en een glinstering in zijn ogen houdt.”