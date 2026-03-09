Prinses Eugenie stopt als beschermvrouw mensenrechtenorganisatie

Prinses Eugenie is gestopt als beschermvrouwe van de Britse mensenrechtenorganisatie Anti-Slavery International. Dat schrijven diverse Britse media, waaronder de BBC. De dochter van Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson vervulde de positie zeven jaar.

De organisatie bevestigt in een verklaring dat de samenwerking met Eugenie is gestopt. “Wij danken de prinses hartelijk voor haar steun aan Anti-Slavery International. We hopen dat ze zich blijft inzetten om de slavernij voorgoed te beëindigen en vrijheid voor iedereen te realiseren”, luidt de verklaring. Een reden voor het einde van de samenwerking is niet gegeven, maar het nieuws komt niet lang na de vrijgave van nieuwe documenten rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, waardoor Andrew Mountbatten-Windsor opnieuw onder vuur kwam te liggen.

Eugenie, haar zus Beatrice en hun moeder worden ook meerdere keren in de Epstein-documenten genoemd. Er zijn geen aanwijzingen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag met betrekking tot Epstein. Eugenie heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de Epstein-dossiers of de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen haar vader.

Momenteel ligt ook een andere organisatie, The Anti-Slavery Collective, waar Eugenie bij betrokken is, onder een vergrootglas. De Britse waakhond voor liefdadigheidsinstellingen, de Charity Commission, doet onderzoek naar de door de prinses opgerichte organisatie. De BBC schrijft dat uit financiële gegevens is gebleken dat er meer geld is uitgegeven aan salarissen dan aan goede doelen.