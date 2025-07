Prinses Gabriella in het zonnetje gezet in Franse regio Carladès

Prins Albert en prinses Charlène van Monaco hebben woensdag een bezoek gebracht aan de Franse regio Carladès. Ook hun kinderen, tweeling prins Jacques en prinses Gabriella, waren daarbij. Gabriella heeft de titel gravin van Carladès en werd flink in het zonnetje gezet. Het Monegaskische hof blikt donderdag in een bericht op sociale media terug op het bezoek.

In de gemeente Vic-sur-Cère werd een plein geopend dat naar Gabriella is vernoemd. Omringd door de lokale bevolking ontving de jonge prinses symbolisch de sleutel van de stad uit handen van de burgemeester. Later op de dag opende Gabriella in de gemeente Mur-de-Barrez een mediatheek die naar haar werd vernoemd. Dat deed ze samen met haar ouders en tweelingbroer.

Afsluitend werd in de gemeente Carlat nog een botanische tuin geopend ter ere van Gabriella. Daar werd een familiefoto gemaakt onder een boom waar prinses Charlotte, de grootmoeder van Albert, in 1912 werd gefotografeerd. Het Monegaskische hof deelt die foto op sociale media.