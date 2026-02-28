Prinses Haya betuigt steun aan Jordanië na Iraanse aanvallen

Prinses Haya heeft haar medeleven betuigd aan Jordanië en omliggende landen in het Midden-Oosten na de aanvallen die Iran uitvoert op de regio. Het land vuurt raketten en drones af op Amerikaanse bases als reactie op de aanval die de Verenigde Staten en Israël zaterdag uitvoerden op Iran. Haya is een halfzus van de Jordaanse koning Abdullah II.

“Jalila, Zayed en ik sturen onze liefde en oprechte gebeden naar ons geliefde Jordanië, en naar de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Bahrein, Koeweit, Qatar, Palestina, Oman, Irak, Syrië… en naar iedereen van wie we houden in de regio”, schrijft de prinses op Instagram. “Onze gebeden houden niet op en onze harten zijn bij jullie allemaal. Moge God jullie allen zegenen en beschermen.”

Prinses Haya woont met haar twee kinderen, Jalila en Zayed, in het Verenigd Koninkrijk. Ze was getrouwd met sjeik Mohammed bin Rashid, de emir van Dubai, maar vluchtte in 2019 met haar kinderen naar het Verenigd Koninkrijk, nadat zij hem beschuldigde van bedreiging en mishandeling. In 2022 won Haya een rechtszaak tegen haar ex-man en kreeg ze de volledige voogdij over haar kinderen.