Prinses Ines op balkon van paleis op verjaardag opa Carl Gustaf

De in februari geboren Zweedse prinses Ines is voor het eerst op het balkon van het koninklijk paleis in Stockholm verschenen. Dat gebeurde woensdag toen de Zweedse koninklijke familie naar het aanwezige publiek zwaaide, ter ere van de 79e verjaardag van koning Carl Gustaf.

Zweedse koningshuisverslaggevers delen beelden van het moment op sociale media. De bijna drie maanden oude Ines werd vastgehouden door haar moeder, prinses Sofia. Haar vader, prins Carl Philip, stond ernaast. Hun andere drie kinderen, drie jongens, waren er ook bij. Voor Sofia was het de eerste openbare verschijning sinds de geboorte van haar dochter.

Carl Gustaf stond in het midden van het balkon, vergezeld door zijn vrouw Silvia. Ook hun andere twee kinderen, kroonprinses Victoria en prinses Madeleine, waren aanwezig tijdens de balkonscène.