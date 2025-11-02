Prinses Ingrid Alexandra appt veel met opa en oma

De Noorse prinses Ingrid Alexandra probeert zoveel mogelijk contact met haar familie te houden sinds ze deze zomer naar Sydney verhuisde voor haar studie. Ze appt onder meer met haar opa en oma, koning Harald en koningin Sonja, vertelt ze in gesprek met Noorse media.

“Oma is heel goed in het sturen van lange berichten namens zowel haar als opa”, vertelt Ingrid Alexandra. “Dan legt ze uit waar ze mee bezig zijn en stuurt ze foto’s.” Opa Harald is “niet zo digitaal”, lacht ze. “Hij helpt mee met het sturen, maar hij is niet zo van de lange berichten.”

De toekomstige troonopvolger studeert de komende drie jaar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Sydney. De prinses voelt zich thuis in de Australische stad. “Ik voel me vrij als student, ik voel absoluut dat ik mezelf kan zijn”, zegt ze. “Het is geweldig om hier te wonen. Ik ontdek steeds nieuwe delen van de stad. Ik heb nog niet zoveel kunnen verkennen als ik zou willen, maar ik heb nog drie jaar.”

Half november moet Ingrid Alexandra aan de bak voor haar eerste examenperiode, wat ze spannend vindt. Daarna is het zomer in Australië en kan de prinses een tijdje naar huis. De prinses verwacht dat ze dan ook weer wat koninklijke taken kan oppakken. “Ik hoop dat ik wat kan werken als ik thuiskom”, zegt ze.