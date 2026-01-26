Prinses Ingrid Alexandra geeft toespraak in het Samisch

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft een toespraak deels in het Samisch gehouden. Dat deed de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit maandag tijdens een bezoek aan een school in Karasjok. Samisch is een verzamelnaam voor talen die door Sami, de inheemse inwoners van Lapland, worden gesproken in delen van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.

De 22-jarige prinses begon haar toespraak met een bedankje in het Samisch voor het welkom dat zij kreeg. “Begrepen jullie wat ik zei? Ik hoop het echt, want ik heb veel geoefend”, zei Ingrid Alexandra volgens Noorse media.

De prinses vertelde ook over Sydney in Australië, waar zij studeert. “Momenteel is het daar 25 graden, dus het temperatuurverschil is behoorlijk groot. Maar ook al zijn er veel verschillen tussen Australië en Noorwegen, we hebben ook veel overeenkomsten. Onder andere dat beide landen een inheemse bevolking hebben”, vervolgde Ingrid Alexandra.

Ingrid Alexandra is momenteel bezig met haar eerste officiële reis in de provincie Finnmark. Het bezoek duurt nog tot en met dinsdagmiddag.