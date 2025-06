Prinses Ingrid Alexandra houdt eerste solo-audiëntie

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft dinsdag voor het eerst alleen bezoek ontvangen op het paleis. De 21-jarige dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit en toekomstig troonopvolger ontving zes jonge ‘milieuagenten’ van het kinderklimaatpanel in audiëntie.

Het panel bestaat uit zes jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar uit verschillende delen van Noorwegen. De groep werd tien jaar geleden opgericht door Miljøagentene, een milieuorganisatie voor kinderen.

Ingrid Alexandra’s grootouders, koning Harald en koningin Sonja, spraken dinsdag over hun kleindochter tijdens hun bezoek aan Spitsbergen. De koning noemde het “alleen maar prettig” dat de prinses steeds meer taken op zich neemt. Dat ze na de zomer weer een tijdje van het ’toneel’ verdwijnt vanwege haar studie in Australië vindt Harald niet erg.

“We kijken ernaar uit dat ze weer terugkomt, ik denk dat ze een fijne tijd zal hebben in Australië”, zei hij volgens de Noorse omroep NRK tegen de meereizende pers.