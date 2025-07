Prinses Ingrid Alexandra kijkt uit naar start studie in Sydney

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft zin om te beginnen aan haar studie sociale wetenschappen aan de Universiteit van Sydney in Australië. Dat zegt de prinses in een vrijdag verstuurd persbericht van het Noorse hof. Het hof heeft ook een paar foto’s gedeeld van de prinses in haar nieuwe woonomgeving.

“Ik kijk ernaar uit om te beginnen met studeren aan de Universiteit van Sydney”, zegt de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. “Het is spannend om student te worden, en ik verheug me erop nieuwe perspectieven te krijgen op zowel Europese als internationale politiek. Ik weet zeker dat ik veel zal leren.”

Voor de start van haar studie zijn foto’s gemaakt van Ingrid Alexandra op het universiteitsterrein en voor het operagebouw in Sydney. De 21-jarige prinses, gekleed in een donkerblauwe sweater en een wijdvallende jeans, poseert onder meer in de tuin van het universiteitsgebouw en op de trap voor de ingang.