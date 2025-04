Prinses Ingrid Alexandra maakt debuut bij inkomend staatsbezoek

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft voor het eerst haar opwachting gemaakt bij een inkomend staatsbezoek. De toekomstig troonopvolgster vergezelde haar ouders kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit en opa en oma (koning Harald en koningin Sonja) bij de officiële ontvangst van de IJslandse president Halla Tómasdóttir en haar echtgenoot.

Noorse media spreken over een “historisch moment” en zien het als de volgende stap in Ingrid Alexandra’s ‘opleiding’ tot de toekomstige koningin van Noorwegen. De 21-jarige prinses is later dinsdag ook bij een lunch en het staatsbanket aanwezig.

Ingrid Alexandra voltooide eerder deze maand haar militaire opleiding. Aanvankelijk zou die een jaar duren, maar in september maakten de strijdkrachten bekend dat ze haar dienstplicht tot vijftien maanden had verlengd.

Het staatsbezoek markeert het eerste openbare optreden van de 88-jarige koning Harald nadat hij drie weken vakantie heeft gehad. Ook kroonprinses Mette-Marit is terug: zij was twee weken met ziekteverlof.