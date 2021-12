Prinses Ingrid Alexandra maakt vlucht in F-16

De Noorse prinses Ingrid Alexandra heeft er een enerverende zaterdag op zitten. De 17-jarige dochter van kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit mocht mee op een vlucht met een F-16 van de luchtmacht, vertrekkend vanaf de luchtmachtbasis in Bodø.

Vanuit de straaljager had de prinses een weids uitzicht over grote delen van het noorden van Noorwegen. Op foto’s die het Noorse hof heeft gedeeld, is te zien hoe Ingrid Alexandra zich voor de vlucht klaarmaakt en voor vertrek uitleg krijgt van enkele militairen. Mogelijk had ze ook al ervaringen van haar vader Haakon te horen gekregen. Hij mocht in 1991 al eens mee met een F-16.

Het was voor de prinses haar tweede bezoek aan de krijgsmacht dit jaar. In november nam ze een kijkje bij de militaire basis in Rena. Daar kreeg ze onder meer les in parachutespringen.