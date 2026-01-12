Prinses Ingrid Alexandra naar Finnmark voor driedaags bezoek

Prinses Ingrid Alexandra bezoekt later deze maand verschillende plaatsen in de Noorse provincie Finnmark. Dat heeft het Noorse hof maandag bekendgemaakt. De oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit start bij een rendierherdersfamilie in Karasjok, waar ze onder meer kennismaakt met de Sami-cultuur. De prinses logeert ook een nacht bij de familie.

De volgende dag krijgt Ingrid Alexandra een rondleiding door een school en gaat ze in gesprek met leerlingen en kleuters. Vervolgens bezoekt de prinses het Sami-parlement, waar ze wordt bijgepraat over de werkzaamheden die er worden verricht. Op de laatste dag bezoekt de toekomstige troonopvolger opnieuw een school en maakt ze een ritje met de hondenslee. Het bezoek wordt afgesloten in Sør-Varanger, waar de prinses met vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties spreekt.

Ingrid Alexandra studeert sinds afgelopen zomer sociale wetenschappen aan de universiteit in Sydney. In december keerde ze terug naar Noorwegen om de feestdagen door te brengen met haar familie. Ook bezocht ze de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede.