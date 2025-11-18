Prinses Irene en Margarita vanwege ziekte niet bij Boomfeestdag

Prinses Irene en prinses Margarita zijn woensdag beiden niet aanwezig op de Nationale Boomfeestdag. Beide prinsessen zijn ziek, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Volgens de RVD wordt gezocht naar een vervanging voor de prinsessen. Het is niet bekend wat de prinsessen mankeert.

Irene zou woensdag de Nationale Boomfeestdag Prijs ontvangen voor haar inzet om kinderen in contact te brengen met de natuur. Albert Verlinde is voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Boomfeestdag en zou de prijs uitreiken. Daarna zouden Irene en Margarita samen met driehonderd kinderen bomen planten op boerderij De Patrijs in Lochem.

Tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag planten kinderen zelf bomen of struiken. Ook krijgen ze les over de natuur door middel van een workshop of excursie.