Prinses Irene in documentaire over racisme in Nederland

Prinses Irene zal te zien zijn in de nieuwe documentaire Alledaagse Waardigheid van regisseur Ida Does. De film gaat over hoogleraar Philomena Essed, schrijver van het eerste boek over racisme in de Nederlandse samenleving. Het boek Alledaagse Waardigheid verscheen veertig jaar geleden, het eerste exemplaar werd toen uitgereikt aan prinses Irene.

Irene is een van de personen die in de film terugblikt op het werk van Essed en de betekenis van het boek. Het boek sloeg in als een bom. Het kaartte als eerste institutioneel racisme aan in ’tolerant Nederland’ en durfde de problemen in Nederland op dit gebied te benoemen.

Andere vrouwen die aan het woord komen in de film zijn Gloria Wekker, Marion Bloem en Anja Meulenbelt. De documentaire is op 19 oktober te zien op NPO2.