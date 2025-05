Prinses Irene sprak Bernhard aan op Grand Prix Zandvoort

Prinses Irene heeft haar neef prins Bernhard “weleens” aangesproken op de Grand Prix van Zandvoort, waarvoor de prins zich in het verleden heeft ingezet. Dat zegt de prinses in een interview in het AD. “Ik zeg hem dat ik het bedenkelijk vind en er mijn vraagtekens bij heb”, aldus Irene.

De 85-jarige prinses gaf het interview vanwege de expositie in museum Singer Laren die op 22 mei opent. De zus van prinses Beatrix heeft de expositie Wij zijn natuur samengesteld. Op de vraag wat zij bij de bezoekers teweeg wil brengen, antwoordt de prinses dat zij hoopt dat mensen gaan nadenken over hun relatie met de natuur. “Ik hoop dat ze beter gaan beseffen dat wij er als mens deel van uitmaken. En dat wij daar zelf iets aan kunnen doen.”

In de expositie is ook een eigen werk van de prinses te zien. “Ik heb één eigen werk voor de expositie, omdat ik dat wel leuk vond om iets van mezelf neer te zetten”, zegt Irene. In het interview vertelt ze ook over haar liefde voor schilderen. “Als ik schilder, dan schilder ik natuur. Dan ben ik in een andere wereld en helemaal weg van alles. Dat is waarom ik het zo heerlijk vind om te schilderen, ik doe het heel regelmatig.”