Prinses Irene van Griekenland maandag begraven

Prinses Irene van Griekenland wordt maandag begraven op de begraafplaats Tatoi. Dat heeft het kantoor van het voormalige Griekse koningshuis vrijdag bekendgemaakt. De uitvaartdienst vindt plaats rond het middaguur.

Irene, de jongere zus van koningin Sofía van Spanje, overleed deze week op 83-jarige leeftijd in Madrid. Zij was het jongste kind van de Griekse koning Paul en koningin Frederika. Ze droeg tevens de titel prinses van Denemarken omdat haar overgrootvader koning George van oorsprong een Deense prins was.