Prinses Isabella dankbaar voor betrokkenheid bij 18e verjaardag

Prinses Isabella van Denemarken is dankbaar voor de manier waarop zij haar 18e verjaardag heeft gevierd. De oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary deelt dinsdag een persoonlijk bericht op Instagram.

“Hartelijk dank aan iedereen die mijn 18e verjaardag heeft gevierd. Het was geweldig dat zoveel mensen de tijd, aandacht en moeite hebben gestoken in het bijzonder maken van mijn dag. Dat betekent veel voor mij”, aldus de prinses.

Isabella werd maandag 18 jaar, maar vierde het vorige week dinsdag al met een feestelijke voorstelling in het Koninklijk Theater in Kopenhagen. Daar waren naast familieleden ook duizend jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar aanwezig, die via een loting een plek hadden bemachtigd.

Op vrijdag 11 april gaf de prinses in Aarhus een feest voor haar verjaardag. Daar hield zij ook haar eerste openbare toespraak. Na haar broer kroonprins Christian is Isabella de tweede in lijn van troonopvolging.