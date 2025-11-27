Prinses Kako bezoekt sportevenement na coronabesmetting

De Japanse prinses Kako verscheen woensdagavond met een mondkapje bij de sluitingsceremonie van de Deaflympics, een sportevenement voor atleten met een gehoorbeperking. Het nichtje van keizer Naruhito testte vorige week positief op corona.

De Deaflympics, waaraan 3000 mensen uit 81 landen deelnamen, kreeg eerder bezoek van de keizerlijke familie. Dinsdag bezochten keizer Naruhito, keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko een zwemwedstrijd.

Het Japanse hof maakte vorige week bekend dat Kako positief was getest op corona. De 30-jarige prinses moest daarom haar officiële verplichtingen afzeggen en bleef tot het weekend thuis.