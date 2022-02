Prinses Latifa van Dubai leeft haar leven ‘zoals zij dat wil’

Prinses Latifa leeft momenteel haar leven “zoals zij dat zelf wil” in Parijs. Dat is te lezen in een verklaring die vrijdag werd uitgegeven aan Sky News, precies een jaar nadat er video’s vrijkwamen waarin Latifa zei dat ze door haar vader werd gegijzeld.

De dochter van sjeik Mohammed van Dubai verblijft momenteel in Parijs. “Latifa wil graag met jullie delen dat ze een lange, positieve en persoonlijke ontmoeting heeft gehad met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Parijs om haar recht op een privéleven te bespreken”, laat haar woordvoerder aan Sky News weten. Daarmee doelt de woordvoerder vooral op de grote hoeveelheid media-aandacht die de prinses het afgelopen jaar kreeg. Op Twitter delen de Verenigde Naties een foto van Latifa en de Hoge Commissaris, Michelle Bachelet.

Begin vorig jaar bracht de BBC beelden naar buiten waarin Latifa zegt dat ze tegen haar wil werd vastgehouden door haar vader. Er werden verschillende acties opgezet om ervoor te zorgen dat prinses Latifa het leven kon leiden dat ze zelf wil. Zo zei ze in 2018 dat ze “normale dingen wilde doen”, zoals studeren of reizen. In dat jaar probeerde Latifa ook te vluchten per boot, maar ze werd teruggehaald door militaire commando’s.