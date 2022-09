Prinses Laurentien aanwezig bij première bioscoopfilm WOLF

Prinses Laurentien zal maandagavond aanwezig zijn bij de première van de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm WOLF in Pathé Ede. Dat heeft distributeur M&N Film Distribution zondag gemeld.

Laurentien is aanwezig als vertegenwoordiger van de organisatie Rewilding Europe, waar zij al ruim tien jaar aan verbonden is.

De familiefilm WOLF geeft een unieke kijkje in het leven van dit roofdier, dat sinds enige jaren weer terug is in Nederland. Regisseur Cees van Kempen begon al in 2017 met de opnames van de film. Van Kempen zat honderden dagen in camouflagekleding in het bos. Zo kon hij heel dicht bij de wolven in de buurt komen.

WOLF is vanaf donderdag in meer dan honderd bioscopen te zien. Ook Matthijs van Nieuwkerk, die de film insprak, is maandagavond aanwezig.