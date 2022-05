Prinses Laurentien houdt toespraak tijdens Europe Day

Prinses Laurentien heeft maandagavond een toespraak gehouden tijdens de viering van Europe Day in De Balie in Amsterdam. In heel Europa wordt jaarlijks op 9 mei de eenheid van het continent gevierd. “Wat maken mijn woorden eigenlijk nog uit als slechts enkele duizenden kilometers verderop mensen, steden en dromen worden verwoest?”, zei de prinses in haar toespraak.

Laurentien benoemt dat veel Europeanen de vrede de afgelopen jaren voor lief hebben genomen. “Maar terwijl sommigen van ons de vrede voor lief namen, waren sommigen van ons zich aan het voorbereiden op de oorlog.” Ook stipt ze kort de kritiek op Europa als geheel aan. Toch hoopt ze dat jongeren het belang van het continent niet alleen leren begrijpen, maar ook “omarmen”.

De prinses sluit haar verhaal af met een boodschap aan Oekraïne. “Laten we onze Oekraïense vrienden vieren, die momenteel hun vrijheid verdedigen met hun eigen leven. En laten we de mensen die hun leven hebben gegeven, herdenken.”