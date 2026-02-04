Prinses Laurentien in podcast over toeslagenaffaire

Journalist Sander ’t Sas spreekt in de nieuwe podcast Niet mijn schuld – Kinderen van de Toeslagenaffaire onder anderen met prinses Laurentien. In de podcast van AVROTROS en NPO Luister gaat de journalist ook in gesprek met toeslagenkinderen en hun ouders.

Bij de toeslagenaffaire werden duizenden ouders ten onrechte als fraudeur bestempeld. Sommigen moesten daardoor duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen, waardoor zij in financiële problemen kwamen. Als gevolg van de toeslagenaffaire werden ook meer dan 2000 kinderen ten onrechte uit huis geplaatst. In de podcast vertellen ouders en kinderen over de impact en de vervreemding die in sommige gevallen heeft plaatsgevonden.

Prinses Laurentien richtte in 2023 de Stichting (Gelijk)waardig Herstel op, die zich inzet voor de belangen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Zij was vanaf de oprichting tot augustus 2024 voorzitter van de stichting.

Podcastmaker ’t Sas spreekt in Niet mijn schuld – Kinderen van de Toeslagenaffaire, die vanaf 16 februari te beluisteren is, verder met kickbokser Don Sno. Ook advocaten Richard Korver en Mieke Krol, oud-politica Renske Leijten en Aleid Wolfsen (Autoriteit Persoonsgegevens) komen in de podcast langs.