Prinses Laurentien na toeslagenophef: het gaat heel goed

Het gaat goed met prinses Laurentien, na de kritiek die ze kreeg rond de afhandeling van het toeslagenschandaal. Dat liet de vrouw van prins Constantijn zaterdag weten tijdens Koningsdag in Doetinchem.

“Het gaat heel goed, ik krijg zo veel lieve woorden, heel bemoedigend”, zei Laurentien tegen de NOS. Lang wilde ze niet ingaan op de vraag over haar bewogen jaar. “Het gaat om de ouders”, besloot ze, waarop ze wegliep van de camera.

Laurentien werd vorig jaar door anonieme medewerkers van het ministerie van Financiën beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in haar rol als voorzitter van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal bijstaat. De prinses legde in september haar functie neer. Ze is nog wel betrokken bij de stichting.